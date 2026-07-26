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День шахмат

Фудхолл «Дружба-Сити», Пресненская набережная, 10блокС

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Игры

Про событие

Битва умов под соусом из специй. Разбирай стратегии и тактики соперника и первым ставь мат. После плотной партии побалуй себя обедом на выбор. А ещё среди участников случайным образом будут разыграны наушники Apple AirPods:) 5 туров / 5+3 Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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