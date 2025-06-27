Иллюстрированный журнал о кино ORNAMENT отметит своё шестилетие в баре «Стрелка». Тебя ждут танцы, блёстки, подарки и новые знакомства. Главной темой вечера станет цитата из «Касабланки» — «Кажется, это начало прекрасной дружбы». В планах много разговоров о кино и танцев под музыку из любимых фильмов (и не только!). За пультом: DJ Budo, DJ Musya и DJ Andrei Zhivin. Также в программе: праздничное бинго, подарки от команды ORNAMENT и друзей проекта, торт и спешл-меню от бара.