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День рождения журнала Ornament

Стрелка, Берсеневская набережная, 14с5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Иллюстрированный журнал о кино ORNAMENT отметит своё шестилетие в баре «Стрелка». Тебя ждут танцы, блёстки, подарки и новые знакомства. Главной темой вечера станет цитата из «Касабланки» — «Кажется, это начало прекрасной дружбы». В планах много разговоров о кино и танцев под музыку из любимых фильмов (и не только!). За пультом: DJ Budo, DJ Musya и DJ Andrei Zhivin. Также в программе: праздничное бинго, подарки от команды ORNAMENT и друзей проекта, торт и спешл-меню от бара.

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