День рождения Spiritual Seasons
улица Орджоникидзе, 1
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Группа Spiritual Seasons отмечает свой 32-й день рождения :) В связи с этим, будет специальная концертная программа, которая будет полностью составлена из самых известных фолк-песен и мелодий.
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