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День рождения Spiritual Seasons

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Группа Spiritual Seasons отмечает свой 32-й день рождения :) В связи с этим, будет специальная концертная программа, которая будет полностью составлена из самых известных фолк-песен и мелодий.

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