Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Иммерсивный спектакль. Одна ночь, один стол, одна история. В тёплой атмосфере грузинского застолья оживёт легенда Нико Пиросмани. Вино, тосты, живой хор, поэзия, два актёра — и вы внутри спектакля. Не просто зритель. Гость на празднике, где встречаются искусство и жизнь.
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