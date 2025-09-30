Иммерсивный спектакль. Одна ночь, один стол, одна история. В тёплой атмосфере грузинского застолья оживёт легенда Нико Пиросмани. Вино, тосты, живой хор, поэзия, два актёра — и вы внутри спектакля. Не просто зритель. Гость на празднике, где встречаются искусство и жизнь.