Вечеринка в честь четвертого дня рождения. Тебя ждёт множество игр, плюшек и конкурсов (бир-понг, дегустация, скоростное пивовыпивание и многое другое) Главный из них — конкурс на лучший пивной костюм или атрибут. Победитель будет выбран общим голосованием после и получит приятный приз. На тусовке будет действовать акция — каждое четвёртое пиво за счёт заведения. ?Ещё один способ получить бесплатный бокал — начиная с 4 декабря и до самого начала вечеринки ты можешь отметить бар в своих телеграм историях с фото из бара и прислать скриншот в ЛС @ladno_spot (максимум одно пиво на одного человека, вне зависимости от количества историй). Количество гостей ограничено, чтобы всем хватило места и было комфортно в камерном пространстве; так что не прозевай свой шанс.