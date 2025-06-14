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День рождения Blanc. 6 лет

Хохловский переулок, 7-9с2

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Двери Blanc открываются для ДИСКО КЛУБА — на трёх танцполах: под открытым небом во дворе, в студии с бодрым зарядом энергии и на секретном танцполе с неожиданными музыкальными сюрпризами. В лайнапе: BIICLA / FRAUKRAUZE / MASHKOV / SPUTNIK / APOLLON TELEFAX / QARTI / JURAVLOVE / MOISEI / MARK SCHEDRIN / DOMINIQUE MARA / EOSTRA / VASILII VOLCHOK / BESPALEVO / DIRTY GLASSEZ / TRUST TRUE / NASHNOCAP / DENIS MAXIMOV Вход по регистрации возможен только до 20:00, а после этого времени вход станет платным.

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