Двери Blanc открываются для ДИСКО КЛУБА — на трёх танцполах: под открытым небом во дворе, в студии с бодрым зарядом энергии и на секретном танцполе с неожиданными музыкальными сюрпризами. В лайнапе: BIICLA / FRAUKRAUZE / MASHKOV / SPUTNIK / APOLLON TELEFAX / QARTI / JURAVLOVE / MOISEI / MARK SCHEDRIN / DOMINIQUE MARA / EOSTRA / VASILII VOLCHOK / BESPALEVO / DIRTY GLASSEZ / TRUST TRUE / NASHNOCAP / DENIS MAXIMOV Вход по регистрации возможен только до 20:00, а после этого времени вход станет платным.