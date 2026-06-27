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День Omanko

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

Большой летний фестиваль моды, искусства и музыки от команд Omanko и Диско клуба, объединяющий в себе стиль, культуру и энергию любимой Москвы. Toxis Cream Soda Biicla Mirele Gucci Kale Blzv Глум Лиза Громова Mashkov Полную программу фестиваля можно посмотреть в ТГ канале организатора: https://t.me/omanko

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