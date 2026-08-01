День, когда ты сможешь поучаствовать в настоящей яхтенной регате (гонке яхт) :) Все участники распределятся по яхтам (4 человека в яхте + инструктор-шкипер). Опыт не нужен: инструктор управляет процессом и говорит каждому участнику, что он должен делать. Регата проходит с 14:30 до 16:30, потом тебя ждёт церемония награждения команд и фуршет. После фуршета всей компанией (10-16 человек) поедешь отдыхать в баню на воде. Баня-судно управляется капитаном, есть мангальная зона: жаришь барбекю, паришься, купаешься и общаешься. На мероприятия здесь собирают компанию из парней и девушек 50/50, что создаёт хорошую атмосферу для знакомств.