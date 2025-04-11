Тебя ждёт: — Мастер-класс по кастомизации одежды и шопперов специальными красками, маркерами и другими материалами. Ты можешь принести с собой вещь, которую хочешь расписать, тогда стоимость участия будет 500 рублей или расписать шоппер, который тебе дадут организаторы, тогда стоимость будет — 1000 рублей. Кстати, при записи на мастер-класс, своп и кинопросмотр будут бесплатными. — Своп, суть которого в обмене одеждой и книгами. Здесь ты сможешь обменять вещи, которые тебе уже не нужны на то, что точно пригодится. Учти, пожалуйста, что вещи на своп должны быть в хорошем состоянии, чтобы кто-то другой точно мог ими пользоваться и радоваться. Стоимость участия: 350 рублей. — Просмотр масштабного художественного фильма о первом полёте человека в космос «Гагарин. Первый в космосе». О фильме: Юрий Гагарин готовится к полёту в космос и вспоминает прошлое. Первая биография героя, одобренная его семьёй. Стоимость участия: 350 рублей. В стоимость включены горячие напитки с сиропами и все необходимые материалы для мастер-класса.