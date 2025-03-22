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День чувствования себя молодым

Ленинградский проспект, 31Ас1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

Студия гимнастики OREXIS отпразднует «День чувствования себя молодым» на снарядах, с музыкой и угощениями. В программе: - Мастер-классы (по сальто, стойкам на руках и растяжке); - Тренировки по направлениям: VITAL ENERGY, ACROBATICS и WILD POWER; - Диджей, угощения, чай и приглашённый фотограф. Количество мест ограничено. Запись обязательна.

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