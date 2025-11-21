Каждую осень кинотеатр Пионер проводит собственный кинофестиваль «Наконец-то в кино» с коллекцией классических и современных фильмов, редко появляющихся на большом экране. В 2025 году для тебя подготовили ретроспективу знаменитого Алена Делона, премьеры новейших документальных картин из Аргентины, Нигерии, Италии, Мексики и Чили, а также возвращение оригинального сборника Пионера «Русское Краткое», состоящего из фаворитов короткого метра кинофестивалей 2025-го. Ретроспектива «Делон навсегда» состоит из 5 картин: от наиболее жанрового и приключенческого «Чёрного тюльпана» до любимого синефилами «Затмения». Программа включает период 1960–1965, когда 25-летний Ален Делон, буквально начав карьеру, каждой работой сражал зрителей киногенией и убедительным актерским талантом. За эти 5 лет он поработал с французскими классиками — Рене Клеманом и Жаном Габеном и ведущими режиссерами Италии Лукино Висконти и Микеланджело Антониони. О противоречивости и сложности Делона станет известно чуть позже, а в этой эре он блистает мальчишеской наивностью, романтикой и доблестью. Фильмы будут показаны в оригинале с русскими субтитрами. Программа подготовлена куратором Пионера Виктором Прокофьевым и Французским институтом в Москве. Первые сеансы ретроспективы включают вступительные слова или разборы: 21 ноября «Чёрный тюльпан»: обсуждение и разбор фильма с киноведом и автором «Искусство кино» Анной Закревской и креативным продюсером Светланой Матюшиной 23 ноября «Рокко и его братья» 25 ноября «Хищники» 26 ноября «Мелодия из подвала» 28 ноября «Затмение»: разбор фильма с куратором Пионера Виктором Прокофьевым