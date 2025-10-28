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Дело было в Нигерии

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Красочная танцевальная картина «Дело было в Нигерии» (программа Open Doors Screenings 78-го Международного кинофестиваля в Локарно) рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются молодые и пылкие нигерийские танцоры. Их объединяет преданность нон-конформистскому искусству, но рано или поздно им придется столкнуться с проблемами социальной несправедливости, нехваткой денег и семейными драмами. После показа пройдет обсуждение с Ванюковой Дарьей, кандидатом искусствоведения, старшим научным сотрудником института Востоковедения РАН, зам. заведующего отделом «Музей культуры стран Африки» Государственного музея Востока Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Дело было в Нигерии 2025, 120 мин., художественный, Нигерия, 18+ Режиссер: Эма Эдосио-Дилен

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