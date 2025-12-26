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Dekadance x Kitchen Rave

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

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Завершение:

от 2400₽ до 4000₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли
Вечеринки
Необычное

Про событие

Техно-театр зовёт отдаться звукам предновогоднего рейва. Две промо-команды объединяются, чтобы отпраздновать совместные дни рождения: 3 года Dekadance и первый день рождения Kitchen Rave. Состав артистов, определяющий звучание локальной андеграунд сцены с тяжёлыми музыкальными акцентами. Артисты подобраны так, чтобы охватить разные уровни техно: от трайбла и гипнотика до жёсткого харда, экспериментального техно и бескомпромиссного шранца. Лайнап: ++++ (uk) / BATS / CEKTA (96NOISIA) / DEPRESSIVE TUESDAY / DRAAG (96NOISIA) / KHNN / KUDLA DENIS / LAVIA / REPLICANT (live) / ROOINA / SHINOVICH / STEPAN BORIN / SVETA RAIN / TRUST TRUE / VOLCHIY VOY (hybrid-live) / XTONЬ / ZAUR GAPIENKO Приходи к началу вечера, чтобы в 23:00 увидеть новогоднюю постановку-перфоманс по мотивам сказки «Снежная Королева». Впервые в постановке будет задействован живой вокал, ключевые персонажи Декаденса за 3 года объединятся с гимнасткой-ходулисткой из Санкт-Петербурга, а за танцевально-перфомативную часть будет отвечать Synesthesia: immersive dance.

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