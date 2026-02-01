Если ты: — обожаешь красные вина; — хочешь попробовать что?то новое и вкусное; — мечтаешь отлично провести время в приятной компании, то это событие точно для тебя. Что тебя ждёт: — сравнение четырёх потрясающих вин — двух отечественных и двух из старого и нового света; — увлекательные истории и рассказы о виноделии; — приятный вечер в хорошей компании. Вина, которые будешь дегустировать: — Меганом. Солнечная долина (Крым, Россия); — Каберне Совиньон Резерв Голубицкое (Тамань, Россия); — Pinot Noir Limited Edition от Cono Sur (Чили); — Altos Ibericos Crianza от Torres (Риоха, Испания). Запись в ТГ Максимальное количество участников — 12 человек Время: сбор гостей 20:00, начало 20:30, окончание 22:00