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Дегустация вин с мужским характером

Старосадский переулок, 5/8с6

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация для любителей красного мощного вина. На ней гости пройдутся по граням красного вина и обсудят интересные сочетания с гастрономией. Будут представлены мальбек, шираз, карменер, каберне совиньон и несколько мощных блендов. 7 вин, легкие закуски, услуги сомелье. В твоем распоряжении будет очарование усадьбы «Роден» и хорошая компания.

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