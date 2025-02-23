Дегустация для любителей красного мощного вина. На ней гости пройдутся по граням красного вина и обсудят интересные сочетания с гастрономией. Будут представлены мальбек, шираз, карменер, каберне совиньон и несколько мощных блендов. 7 вин, легкие закуски, услуги сомелье. В твоем распоряжении будет очарование усадьбы «Роден» и хорошая компания.