В программе вечера: * Эксклюзивная дегустация коктейлей, на основе настоек от премиального бренда Белуга: * Изысканная «Роза лайм» — букет свежести и утончённости * Нежная «Груша липа» — гармония сладости и аромата * Освежающий «Огурец мята» — глоток лета в бокале * Насыщенный «Хантинг Берри» * Лёгкие закуски: фрукты, сыр, хлеб А ещё: * Увлекательные истории от профессионального сомелье Евгения * Приятное общение в уютной атмосфере * Новые знакомства и море позитива Количество мест ограничено. Бронируй своё место прямо сейчас Максимальное количество участников 12 человек Запись в ТГ