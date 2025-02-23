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Дегустация с виноделом из Крыма проект « Коммуналка»

Пресненская набережная, 6с2

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Новый формат дегустации — это винодел и сомелье. В этот раз в гости из Крыма приезжают виноделы и семейная пара Александр и Ольга Голубевы. Однажды Ольга решилась на смелый шаг: продала свою квартиру в Москве, уехала в Крым и влюбилась в винодела. Теперь они вместе создают прекрасные вина в небольшом тираже. Дегустация пройдёт в Москва-Сити на 57 этаже в отдельном VIP зале . В стоимость входят закуски от заведения Резерв: 89163967588

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