Новый формат дегустации — это винодел и сомелье. В этот раз в гости из Крыма приезжают виноделы и семейная пара Александр и Ольга Голубевы. Однажды Ольга решилась на смелый шаг: продала свою квартиру в Москве, уехала в Крым и влюбилась в винодела. Теперь они вместе создают прекрасные вина в небольшом тираже. Дегустация пройдёт в Москва-Сити на 57 этаже в отдельном VIP зале . В стоимость входят закуски от заведения Резерв: 89163967588