Дегустация вин с Северного Кавказа. Винодельня Gunko Winery, расположенная в предгорьях Северного Кавказа, в окрестностях станицы Нижнебаканская Краснодарского края, является признанным производителем высококачественных российских вин. Основавшаяся в 2014 году Владимиром Гунько, специалистом с многолетним опытом в закладке виноградников для других хозяйств, винодельня быстро завоевала признание как в России, так и за её пределами. Gunko Winery придерживается принципа полного контроля над всеми этапами производства вина — от выращивания винограда до розлива. Владимир Гунько считает, что качество вина начинается с терруара: южные склоны, разнообразие почв с известняковой основой, а также уникальный микроклимат с резкими суточными колебаниями температур создают идеальные условия для выращивания винограда. Винодельня специализируется на производстве моносортовых вин из классических европейских сортов винограда. В отличие от многих южных виноделен России, Gunko Winery не стремится делать густые, мощные вина с высокой экстрактивностью. Их стиль — это баланс, свежесть и элегантность. Винный лист: 1. Блан де Блан 2023 (100% Шардоне) — белое брют. 2. Совиньон Блан ЗГУ «Кубань» 2023 — белое сухое. 3. Рислинг ЗГУ «Кубань» 2023 — белое сухое. 4. Новый урожай — Мальбек ЗГУ «Кубань» 2023 — красное сухое. 5. Мерло ЗГУ «Кубань» 2021 — красное сухое. 6. Красные глины (Каберне Фран / Мерло) 2022 — красное сухое. 7. Каберне Фран ЗГУ «Кубань» 2021 — красное сухое. 8. Саперави ЗГУ «Кубань» 2020 — красное сухое. Ведущий дегустации — Александр Арфеев. Входит — 8 образцов вина. Отдельно можно заказать блюда по меню. Резерв: +7 903 792 61 50