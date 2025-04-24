Дегустация сербских вин из главных винодельческих регионов — Воеводина, Суботица и Центральная Сербия. Сербия — страна с древними винодельческими традициями, которая сегодня активно развивается, предлагая как автохтонные сорта (Вранац, Прокупац), так и интернациональные стили (бордо-бленды и Сира). Виноделы всё чаще используют современные технологии, экспериментируют с купажами и внедряют органические методы производства, чтобы вывести сербские вина на международный уровень. Винный лист: 1. Zvonko Bogdan, Pinot Blanc 2023 (Суботица — 100% Пино блан) — белое сухое. 2. Matijasevic, SoviNoa Sauvignon Blanc 2023 (Центральная Сербия — 100% Совиньон блан) — белое сухое. 3. BT Winery, President Vranac 2020 ((Воеводина — 100% Вранац) — красное сухое. 4. BT Winery, King Supreme Pinot Noir 2021 (Воеводина — 100% Пино Нуар) — красное сухое. 5. Erdevik, Trianon 2022 (Воеводина — 74% Мерло, 17% Каберне Совиньон, 9% Сира) — красное сухое. 6. Matijasevic, Cukundeda Prokupac 2021 (Центральная Сербия — 100% Прокупац) — красное сухое. 7. Erdevik, Grand Trianon 2020 (Воеводина — 50% Каберне Совиньон, 26% Сира, 24% Мерло) — красное сухое. Ведущий дегустации — Александр Арфеев. Включается — 7 образцов вина. Дополнительно можно заказать блюда по меню. Начало в 19:00 — 24 апреля. Бронь: +7 903 792 61 50