Игривое настроение + игристое вино = магия! Тёплое лето в разгаре — и для тебя подготовили идеальный повод насладиться им по полной! Тебя ждут: — изысканные игристые вина — белые и розовые; — профессиональные комментарии сомелье Евгения: ты узнаешь тонкости вкуса, особенности сортов и секреты подачи; — лёгкая атмосфера и гастрономическое сопровождение — фрукты подчеркнут ноты напитков и создадут особое летнее настроение. Что будешь пробовать: Необычно и патриотично. Шато Пино Петнат Мерло. Розовое. Не Кава, но отличная Испания. Vina Esmeralda Sparkling Brut. Оригинальный сорт из Австрии. Грюнер Ветлинер. Австрия. Schlumberger Gruner Veltliner Brut Classic. Просекко коммунальное. Италия. Montelvini Prosecco Treviso Cuvee dell'Erede. Максимальное количество участников — 12 человек. Сбор гостей в 20:00, начало в 20:30.