На новой дегустации из цикла «72 чайных отражения Сунь Укуна» ты разберёшься в чайной дикости сортов из разных групп и регионов. Среди них чай из некогда заброшенных и постепенно одичавших старых чайных садов, камелии и многое другое. Эти чаи собирают с деревьев, растущих в джунглях, что считается редкой и трудоёмкой практикой. Поэтому такого чая совсем немного. В лайнапе – образцы зелёного, белого, красного чая, шэн- и шу-пуэра.