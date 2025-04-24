ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Дегустация «Чайная дикость: дикорастущие и одичалые чаи»

Чайная высота. Винная глубина, Тверская улица, 6с1

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 7+
Еда

Про событие

На новой дегустации из цикла «72 чайных отражения Сунь Укуна» ты разберёшься в чайной дикости сортов из разных групп и регионов. Среди них чай из некогда заброшенных и постепенно одичавших старых чайных садов, камелии и многое другое. Эти чаи собирают с деревьев, растущих в джунглях, что считается редкой и трудоёмкой практикой. Поэтому такого чая совсем немного. В лайнапе – образцы зелёного, белого, красного чая, шэн- и шу-пуэра.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Тайны высотки на Красных Воротах
Тайны высотки на Красных Воротах
до

3500₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста