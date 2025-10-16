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Дедлайн

лофт Нора, подробности уточнять у организатора

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Комедийный спектакль о поколении, которое проводит в телефоне большую часть времени, просматривая рилсы, где каждый может записать свой, не ограничивая себя ни в теме, ни в фантазии. Главные герои — работники рекламного агентства, получающие заказы на рекламу видеороликов, вспоминают, что авторы, по книгам которых ставят спектакли и снимают экранизации, никогда не уступят по креативу поколению клипового мышления коротких видео. В офисе у работников рождаются курьёзные и забавные ситуации, когда они придумывают идеи на очередной заказ — всё ближе к дедлайну. Театр Pro играет постановки современной драматургии, это проект молодых, но уже опытных исполнителей, которые не боятся сложного комедийного жанра. Актёры работают как единый организм, поэтому на сцене сюрреалистичный мир пьес в эксцентричном комедийном формате превращается в спектакли, где зритель чувствует себя одним из героев происходящего. Записаться на спектакль можно через ТГ по кнопке «Купить билет».

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