Чаепитие с обсуждением тем, касающихся смерти, с позиций своего личного опыта, своего отношения и своих переживаний. Для участников будет возможность поделиться своими размышлениями, тревогами и надеждами или просто попить чаю и послушать других. Death Cafe — социальный проект созданный британцами Джоном Андервудом и Сью Барски Рид, на основе исследований швейцарского социолога Бернара Кретта. За несколько лет в мире уже состоялось более 15 тысяч Death Cafe, проведённых по правилам, разработанным основателями этого проекта, цель которого через разговоры за чашкой чая «повысить осведомленность о смерти, чтобы помочь людям почувствовать вкус жизни». На встречу можно по желанию приносить сладкое/не сладкое к чаю, сок, кофе, чай или оставить добровольное пожертвование на развитие проекта Death cafe в России. Death Cafe проводится для участников в возрасте от 18 лет. На встречу не допускаются участники в алкогольном опьянении. Модератор встречи — Мария Дамбис. Мария окончила с красным дипломом факультет психологии и педагогики РосНоУ, прошла учебный курс по эмоциональному интеллекту.