давай без глупостей: зимний шугейз
Ольховская ул., 14/1
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от 600₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Будешь слушать: вайткапс — ода юго-западу; я слышу розетки — инди альт-рок группа; обезбол; задача трёх тел — взрывоопасное трио адептов кислотного-нойза 60-х скрутит башню и вытеснит душу из тела, пока та не устанет плясать; follow the ocean.
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