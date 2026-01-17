Будешь слушать: вайткапс — ода юго-западу; я слышу розетки — инди альт-рок группа; обезбол; задача трёх тел — взрывоопасное трио адептов кислотного-нойза 60-х скрутит башню и вытеснит душу из тела, пока та не устанет плясать; follow the ocean.