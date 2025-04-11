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Dating Networking

Усадьба Гребнево, Подмосковье

Начало:

Завершение:

28000₽
Возраст 21+

Про событие

Выезд за город для знакомств в реальной жизни, без свайпов и переписок. В чём идея? Атмосферные загородные встречи. Тут нормальные люди знакомятся и общаются в реальной жизни. Кто поедет? Собирают компанию из 12 человек 25-35 лет в пропорции 50/50 Почему это работает? Потому что мозг влюбляется в действиях и моментах, а не в переписках. Чем круче Тиндера? Никаких свайпов, гоустов, фейков. Только реальные эмоции и живое общение. Проект организован двумя подругами, которые просто не поняли, а где сейчас знакомиться? «Дейтинг-аппы – кринж, клубы – не вариант, друзья друзей – пока дождешься. Всё сложно, а хочется просто живого общения, где можно быть собой». Так появилась эта идея. Не коучи, не психологи, не свахи. Просто захотели найти формат, где люди отдыхают, шутят и знакомятся в естественной обстановке, а не под давлением свидания.

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