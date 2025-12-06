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Datamosh — впервые в Москве. Это будет фестиваль от одноимённого лейбла, где мрачные поломанные ритмы сочетаются с эстетикой webcore. Тебя ждёт современный взгляд на джангл, драм-н-бейс и брейккор, лайн-ап из артистов с разных уголков страны, зона LAN-гейминга на ретро компьютерах по VIP-билетам, тематическое оформление и стильный визуал. Артисты: I\believe\in\angels I wxnt to slxxp Mad arieri Oneheart (dnb set) Dvrst (dnb set) Summer of haze (dnb set) Backstabbingbastard Kawaiianimegirlll1337 Corpsse Broosnica Knife loves me Soundtest Teaching in trips
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