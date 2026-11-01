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Столичные промо-группы :data и United спустя более чем два года возвращаются с совместной вечеринкой в обновлённом формате. В этот раз обе команды сойдутся на одном танцполе, динамично сменяя друг друга в течение всей ночи и смешивая разные стилистики — от дабстепа и грайма до драм-н-бейса и джангла. Untrue Moscow Legend Toton Traffic Alloy Cnof
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