ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

:data х United

Берёзка, Самокатная улица, 4с1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Столичные промо-группы :data и United спустя более чем два года возвращаются с совместной вечеринкой в обновлённом формате. В этот раз обе команды сойдутся на одном танцполе, динамично сменяя друг друга в течение всей ночи и смешивая разные стилистики — от дабстепа и грайма до драм-н-бейса и джангла. Untrue Moscow Legend Toton Traffic Alloy Cnof

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йога рейв
Йога рейв

от 2200₽

Ритм ноль
Выбор редакции
Ритм ноль

от 1600₽

Вечеринка 4.3
Вечеринка 4.3

от 2800₽

Бал Стиляг. Где мой 2008?
Бал Стиляг. Где мой 2008?

2000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Simple Symmetry Олнайт
Simple Symmetry Олнайт

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи