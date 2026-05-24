Самое известное произведение Александра Дюма (сына). В романе, основанном на реальных событиях, главная героиня — Маргарита, любила камелии, потому что они без запаха, виноград в сахаре, потому что он без вкуса и богатых мужчин, потому что они без сердца. Однако за желанием убежать от чувств, скрывалась хрупкая душа, жаждущая истинной любви. Случайная встреча подарила надежду на иную жизнь. Сможет ли Маргарита принять свой внутренний мир и позволить себе быть настоящей? Продолжительность: 3 часа с антрактом