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Дали и мода

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+

Про событие

Сальвадор Дали считал, что одежда способна кричать, пугать и обольщать сильнее, чем полотно. Он сотрудничал с величайшими кутюрье и придумывал вещи, которые до сих пор кажутся нам инопланетными. На лекции ты узнаешь: — Как «Губы Мэй Уэст» превратились в диван, а затем в сумку? — Зачем Дали рисовал этикетки? — И где грань между безумием и гениальностью в моде?

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