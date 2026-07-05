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Про событие
Сальвадор Дали считал, что одежда способна кричать, пугать и обольщать сильнее, чем полотно. Он сотрудничал с величайшими кутюрье и придумывал вещи, которые до сих пор кажутся нам инопланетными. На лекции ты узнаешь: — Как «Губы Мэй Уэст» превратились в диван, а затем в сумку? — Зачем Дали рисовал этикетки? — И где грань между безумием и гениальностью в моде?
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