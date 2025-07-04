Daily Slime X Omg730 X Диско Клуб
Самокатная улица, 4с11
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Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Swaggest party you've ever seen. В лайнапе: DAILY SLIME / OMGZANOZA / 730HAHAH / CHAIKA / ARSCHY / SHAZY / KUTEREMBOY Наличие билета или регистрации (приглашения) не отменяет фейсконтроль.
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