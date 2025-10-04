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Дачные истории в легендарном Кратово

станция Кратово, посёлок городского типа Кратово

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Завершение:

от 2790₽ до 2990₽
Возраст 12+

Про событие

Дача — воплощение неги и отдыха: это и вечерние разговоры на веранде, и летние цветы, и чтение книг во время дождливых дней, и пенка от клубничного варенья, и загородные романы, и пузатый самовар, и белые мотыльки вокруг лампы. Всё это — ДАЧА. Ты будешь гулять по местной Тверской и бывшей охотничьей просеке князей Прозоровских-Голицыных и слушать о том: — откуда появилось само понятие «дача» — как Иван Грозный помог режиссёру Эйзенштейну купить дачу в Кратово — из-за какого растения все местные постройки покрыты «кратовской патиной» — какая начинка для пирожков вот уже более 100 лет является самой традиционной для Кратово. Нагулявшись, ты отправишься в гости на дачу семьи Абрикосовых — потомков купеческой династии, основавшей крупнейшее в дореволюционной России кондитерское производство. Хозяин и глава семьи, Дмитрий Петрович Абрикосов, угостит тебя чаем из самовара и клубничным вареньем, приготовленным по уникальной семейной технологии. И, конечно, расскажет о традициях русской купеческой и дачной жизни и о сладкой истории нашей страны.

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