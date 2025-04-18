D3 fest в Дом 16: Kadara, Синтэстетка и Ptaxova в главном витаминном концерте года. Три дивы электронной сцены соберутся на площадке Дома 16, чтобы лишить город авитаминоза и погрузить в гипнотическое звуковое действо. Пройдут сквозь джунгли твоих фантазий под весенний лаунж, заглянут вглубь подсознания под техно-транс и вытанцуют весь стресс под электрофолк и поп-китч. Kadara — атмосферная электроника с бархатным вокалом, наполненная текстурами и шумами. С момента дебюта в 2017 году артистка смело миксует нежный лаундж и гипнотические танцевальные мотивы с томными напевами. Творчество Ptaxova выводит трансовый электрофолк на новый уровень благодаря прогрессивному звучанию и смелому переосмыслению народных песен наряду с авторскими треками. Синтэстетка — это экспериментальная инди-электроника с нежной иронией и смелой лирикой. Дебютный EP «Баян» 2022 года был отмечен «Родным звуком». Артистка не боится разножанровости, будь то поп-китч, техно-баллада про коз, брейкбит-манифест деколонизации или d&b кавер на Наталью Ветлицкую.