Иногда единственное, что нужно после тяжёлой недели — это сесть поудобнее, взять что-то вкусное и просто посмеяться от души. Готов к вечеру смеха, искренних эмоций и острого юмора? Приходи на StandUp Турнир, где самые смелые комики сразятся за 20 000 рублей, а победителя выберут зрители. Гарантирован смех, хорошее настроение и вкусная еда.