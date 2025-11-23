Организаторы решили совместить две страсти — моду и вино, и приглашают на новую встречу Club de Mode, которая пройдёт в формате лекции о моде с аккомпанементом в виде специально подобранного сета вин от французско-русской винодельни Chateau Le Grand Vostock. Им восхищалась Коко Шанель, а Кристиан Диор однажды сказал: «Высокая мода похожа на оркестр, дирижёр которого - Balenciaga». На новой встрече Club de Mode за бокалом вина поговоришь о судьбе и творчестве гениального испанского кутюрье. Винное сопровождение ко встрече метафорически повторяет эволюцию творчества самого Кристобаля Баленсиаги. О лекторе: Екатерина Свирина — эксперт в области моды, педагог. Окончила МГУ, Философский факультет, программа «Теория и индустрия моды» и London college of fashion 'fashion trend course'. Екатерина более 15 лет работала в модной индустрии России, США, Италии и других стран Европы, в том числе роли фэшн продюсера и управляющего фэшн редактора журнала Cosmopolitan.