Злобные мясники Cold Blooded Murder снова приготовили что-то особенное. Только этой весной в 5 городах страны у тебя есть возможность услышать мрачные хоррор истории в переплетении с жирными брейкдаунами и увидеть это безумие вживую. Самые лучшие треки и любимые хиты от московских мясников.