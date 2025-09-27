Club Night
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26
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Завершение:
от 0₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Домашняя вечеринка, где ты сможешь встретить осень под отличную музыку. Будешь танцевать на утеплённой веранде с резидентами и друзьями до самого утра. А на мейне — уютная chill-zone с камином. Agma (live) Audiense Hans Holman Monoplay (dj set) Ogannes New name FC 18+ 23:00 — Вход бесплатный по предварительной регистрации. 00:30 — Вход по билетам.
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