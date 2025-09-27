Домашняя вечеринка, где ты сможешь встретить осень под отличную музыку. Будешь танцевать на утеплённой веранде с резидентами и друзьями до самого утра. А на мейне — уютная chill-zone с камином. Agma (live) Audiense Hans Holman Monoplay (dj set) Ogannes New name FC 18+ 23:00 — Вход бесплатный по предварительной регистрации. 00:30 — Вход по билетам.