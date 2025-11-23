Классическая музыка Латинской Америки В очередном концерте цикла «На странных берегах» прозвучит классическая музыка композиторов Латинской Америки. В ее основе — богатейший латиноамериканский фольклор, где испанские, африканские, индейские мелодии и ритмы переплавлены в классическую форму академической традиции. В центре концерта — сочинения Эйтора Вила-Лобоса, пожалуй, самого знаменитого бразильского композитора. Он не получил формального образования — игре на виолончели и кларнете он учился еще ребенком у рано умершего отца, настоящими же его университетами стала игра на гитаре в уличном ансамбле в Рио-де-Жанейро, подработки в театральном оркестре, путешествия по Амазонке и европейские поездки, в которых он познакомился с Равелем, Стравинским, Прокофьевым и Вареном. «Asobio a Jato» для флейты и виолончели написано уже в зрелом возрасте, в Нью-Йорке в 1950-м — «реактивный свист», заявленный в названии, должен издавать флейтист в финале. Две лирические прелюдии для гитары написаны в 1940-м и посвящены жене. А струнный квартет № 6 «Brasileiro» (1938) — один из самых эмблематичных и «национальных» квартетов композитора: сплав камерной классики и городской традиции choro. А «Impresiones de la Puna» для флейты и струнного квартета аргентинца Альберто Хинастеры — это камерный триптих, где в тембрах и интонациях просвечивает андский фольклор. Название отсылает к высокогорному плато Пуна — его сухому, разреженному воздуху, который буквально слышен в оркестровке. Программа: Мануэль Понсе - Sonata Mexicana для гитары Эйтор Вила-Лобос - Asobio a Jato для флейты и виолончели Эйтор Вила-Лобос - Бразилия (две прелюдии) Эйтор Вила-Лобос - Струнный квартет № 6 «Brasileiro» Альберто Хинастера - Impressions de la puna для флейты и струнного квартета ClassicaPlus — академическая музыка для современного мегаполиса. Проект существует с 2012 года и продвигает идеи объединения, максимальной открытости и выхода за рамки общепринятых классических канонов.