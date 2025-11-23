Сочетание фортепиано, гонга и звучания симфонических инструментов, создающих вибрационное пространство для перезагрузки и внутреннего покоя. В этот вечер музыку будут создавать Глеб Андрианов — композитор, пианист, импровизатор и художественный руководитель оркестра CINEMATICA, и Екатерина Манахова — проводник саундхилинга, работающая с живым звучанием гонга. Медитация и симфоническая импровизация соединятся, чтобы помочь отпустить напряжение, замедлиться и вновь услышать себя.