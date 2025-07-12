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Cимфоническое безумие на панорамной крыше

Крытая крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

Начало:

Завершение:

от 3600₽ до 5500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Один вечер — две легенды, два мощных потока энергии. И одна сцена на панорамной крыше, где музыка превращается в вихрь незабываемых эмоций. Лучшие хиты 30 Seconds to Mars и Imagine Dragons оживут в объёмном оркестровом звучании и драйвовых электронных аранжировках. Легендарные риффы, живой драйв и тот самый эффект «до мурашек» — всё как на настоящем стадионном шоу, только камернее и с головокружительным видом на вечернюю столицу. Если ты когда-либо гонял «Beautiful Lie» по кругу в наушниках или выкрикивал «Radioactive» на припеве… Если хоть раз представляли на закате финальные аккорды «The Kill» или «Believer» — это вечер, который пропустить невозможно. «Imperia Music Band» — уникальный инструментальный электро-проект, один из лучших струнных коллективов, выступающий в довольно редком жанре classical crossover — сочетании элементов академической и поп-музыки.

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