13 и 14 декабря новую традицию сидровых бранчей в Pomme Verte подхватит единственная в Москве городская сидрерия Rebel Apple и её создатель Алекс Ионов, музыкант и издатель, панк в мире сидра и единственный в России обладатель международного сертификата Pommelier. Стены городской сидрерии покрыты муралами, на воротах красуется «Сотворение сидра» художницы Анны Федосеевой – оригинальная версия «Сотворения Адама», а во дворе из колонок звучит бит. Но несмотря на статус альтернативной, в Rebel Apple всё серьёзно — ради этого Александр Ионов работал волонтёром на сидрерии Hawkes в Лондоне и сидрерии-ферме Oliver’s в Херефордшире. Сегодня он сам делает сидры традиционных и прогрессивных стилей, которые в субботу и воскресенье будут разливать по бокалам и собирать в дегустационном сете. Бранч откроет горячий зимний комплимент — сидр Winter Carol — пряный и мягкий, с нотами апельсиновой цедры, корицы и мускатного ореха. Вдохновлённый декабрьскими историями Диккенса он задаст настроение всему уикенду, которое подхватит Bride 2022 — игристый сидр, выдержанный 18 месяцев. Eden Sin Chapter III с натуральной сладостью яблок, розовый VMy Michelle на малине, вишне и смородине — каждый сидр Rebel Apple звучит как маленький манифест российского сидроделия, живой, выразительный и смелый. Манифест, который ещё увлекательнее звучит в диалоге с меню шефа Рената Царицанского. А он 13 и 14 декабря с 14:00 до 18:00 готовит на бранч в Pomme Verte бретонские блины с яблочным кремом и гребешками, говядину «Веллингтон» под грибным дюкселем и десерт C?ur de Pomme с яблоками в карамели на фундучном финансье. Бронируй место по телефону.