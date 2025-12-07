Новогодний концерт Imperialis Orchestra на тёплой панорамной крыше «Крым» в центре Москвы. Тебя ждёт музыкальное путешествие в атмосферу итальянского Сан-Ремо и знаменитого фестиваля: вечер наполнится яркими итальянскими песнями, в которых музыка становится частью повседневной жизни. На концерте прозвучат мегахиты Адриано Челентано, Робертино Лоретти, Аль Бано, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди, Эроса Рамазотти и других артистов. Соло струнных, мощные аккорды клавиш и ритмы ударных в симфонических аранжировках создадут ощущение солнечной Италии на зимней крыше. Внимание: Крыша полностью оснащена навесом и утеплена от любой непогоды и холода (комфортная температура +24 градуса). Внутри тебя ждёт панорамный вид на центр Москвы, кухня и бар. Сбор гостей с 18:30. Начало концерта в 19:30.