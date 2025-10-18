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Ciao Italia! Мегахиты звёзд Сан-Ремо

Крыша «Крым», Болотная набережная, 3 , стр. 1

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Завершение:

от 2300₽ до 6500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Концерт на тёплой панорамной крыше. На концерте прозвучат мегахиты Адриано Челентано, Робертино Лоретти и Аль Бано, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди и Эроса Рамаццоти и некоторых других артистов! Синтез симфонического звучания и оригинальных аранжировок — всё это отличительные черты каждого выступления Imperialis Orchestra — коллектива талантливых музыкантов, завоевавший большую популярность у публики. Внимание: Крыша полностью оснащена навесом и утеплена от любой непогоды и холода (комфортная температура +24 градуса). Внутри тебя ждёт панорамный вид на центр Москвы, кухня и бар. Сбор гостей с 16:00 Начало концерта в 17:00

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