Новая жизнь мегахитов звёзд Сан-Ремо в исполнении Imperialis Orchestra. Отправляйся в музыкальное путешествие на крышу солнечной Италии и погружайся в атмосферу итальянского стиля жизни, где музыка становится неотъемлемой частью каждого дня. Насладись звучанием ярких итальянских песен и прочувствуй всю красоту этой музыкальной культуры. Соло струнных и вокала, мощные аккорды клавиш, и незабываемые ритмы ударных на крыше с панорамным видом. На концерте прозвучат мегахиты таких звезд, как Адриано Челентано, Робертино Лоретти и Аль Бано, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди и Эроса Рамаццоти и некоторых других артистов. Сбор гостей с 16:00, начало концерта в 17:00.