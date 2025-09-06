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Ciao Italia. Концерт на крыше

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

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от 2500₽ до 6000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Новая жизнь мегахитов звёзд Сан-Ремо в исполнении Imperialis Orchestra. Отправляйся в музыкальное путешествие на крышу солнечной Италии и погружайся в атмосферу итальянского стиля жизни, где музыка становится неотъемлемой частью каждого дня. Насладись звучанием ярких итальянских песен и прочувствуй всю красоту этой музыкальной культуры. Соло струнных и вокала, мощные аккорды клавиш, и незабываемые ритмы ударных на крыше с панорамным видом. На концерте прозвучат мегахиты таких звезд, как Адриано Челентано, Робертино Лоретти и Аль Бано, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди и Эроса Рамаццоти и некоторых других артистов. Сбор гостей с 16:00, начало концерта в 17:00.

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