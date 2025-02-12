Девятиклассница Зина, девочка из неблагополучной семьи, сбегает из дома и находит убежище у молодой учительницы Веры Ивановны. Они привязываются друг к другу, но в один момент доверие, тепло и забота со стороны старшей становятся почвой для бесцеремонных подростковых манипуляций. Это история о столкновении двух очень разных женских характеров: утончённой и интеллигентной личности с несформировавшейся, конфликтной и прямолинейной индивидуальностью. Конфликт обнажит пропасть между мировоззрениями героинь и изменит судьбы обеих. Спектакль «Чужие письма» основан на сценарии Натальи Рязанцевой к культовому фильму Ильи Авербаха, вышедшему в 1975 году. Поднятые в нём нравственные и этические вопросы — о доверии и манипуляции, о подлинной интеллигентности и воспитании — редко ставятся настолько явно, внятно, сложно и неоднозначно. Сегодня они не утратили актуальности, ведь по-прежнему важно уметь объяснять, почему нельзя читать чужие письма и что такое порядочность. Режиссёр Андрей Цисарук — новое имя для «Практики». Вместе с ним над спектаклем работают хореограф Илья Оши, художница Ольга Галицкая и композитор Василий Тонковидов. Даты проведения: 12 и 13 февраля с 20:00 до 21:20.