Представь — живое исполнение любимых хитов, красочный закат, а за спиной — панорамный вид на мерцающий огнями город. В рамках концерта звучат её самые знаменитые хиты: «I Will Always Love You», «Greatest Love of All», «How Will I Know» и многие другие, которые не перестают трогать сердца миллионов по всему миру. Музыканты подготовили для этого концерта авторские, современные аранжировки известных произведений. В их исполнении культовые мелодии зазвучат по-новому — ярко, свежо, необычно. Придя на выступление этой группы, ты точно захочешь петь и танцевать вместе с ними, забудешь обо всём и перенесёшься в атмосферу романтического вечера в самом красивом уголке планеты.