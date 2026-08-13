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Чувственный трибьют Уитни Хьюстон на крыше

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

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Завершение:

от 2500₽ до 6000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Представь — живое исполнение любимых хитов, красочный закат, а за спиной — панорамный вид на мерцающий огнями город. В рамках концерта звучат её самые знаменитые хиты: «I Will Always Love You», «Greatest Love of All», «How Will I Know» и многие другие, которые не перестают трогать сердца миллионов по всему миру. Музыканты подготовили для этого концерта авторские, современные аранжировки известных произведений. В их исполнении культовые мелодии зазвучат по-новому — ярко, свежо, необычно. Придя на выступление этой группы, ты точно захочешь петь и танцевать вместе с ними, забудешь обо всём и перенесёшься в атмосферу романтического вечера в самом красивом уголке планеты.

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