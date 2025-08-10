Лёгкая, соблазнительная, чуть пьянящая — музыка иконы соула Sade зазвучит на новой высоте: в джазовых аранжировках, под открытым небом, на панорамной открытой крыше в сердце Москвы. Насладись мягкими ритмами «Smooth Operator», томными паузами «Love Is Found», бархатной мелодикой «The Sweetest Taboo» и другими чувственными хитами певицы. Огни города далеко внизу, бокал в руке и музыка, похожая на флирт. Тебя ждёт атмосферный трибьют-концерт под крылом Roofevents — а значит, всё будет красиво. На летней видовой крыше на фоне малинового заката ты растворишься в потустороннем звучании сочной живой музыки. Интригующие напевы саксофона, невесомые клавишные, чувственные басовые линии... И слова о любви — от мягкого, густого, как тягучий сладкий мед, тембра джазовой звезды Ольги Ашмариной. Ольга Ашмарина — обладательница удивительно сильного, но при этом обезоруживающе мягкого «афроамериканского» тембра голоса, столь похожего на легендарный голос Sade.