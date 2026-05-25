Каждый из нас хотя бы однажды встречался с чудом: один испытал восторг от первого полёта, другого покорила музыка Моцарта, третий замирает перед «Моной Лизой» да Винчи, а четвёртый пережил счастливый исход автокатастрофы. Наконец, чудесным могло стать знакомство с человеком, который перевернул жизнь и изменил мировоззрение. Или даже — встреча с коровой. Режиссёр Юрий Макеев убеждён: чудеса всегда происходят неслучайно. Пусть их сложно объяснить словами, но они меняют нас и заставляют задуматься о смыслах жизни. Команда Театра Вкуса предлагает зрителям вспомнить невероятные события, которые повлияли на детство, юношество или зрелость каждого из них. А ещё — обещает показать чудо прямо во время спектакля!