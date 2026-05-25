Чудо, или как корова спасла театр
Большой Козихинский переулок 30
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 3500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
Каждый из нас хотя бы однажды встречался с чудом: один испытал восторг от первого полёта, другого покорила музыка Моцарта, третий замирает перед «Моной Лизой» да Винчи, а четвёртый пережил счастливый исход автокатастрофы. Наконец, чудесным могло стать знакомство с человеком, который перевернул жизнь и изменил мировоззрение. Или даже — встреча с коровой. Режиссёр Юрий Макеев убеждён: чудеса всегда происходят неслучайно. Пусть их сложно объяснить словами, но они меняют нас и заставляют задуматься о смыслах жизни. Команда Театра Вкуса предлагает зрителям вспомнить невероятные события, которые повлияли на детство, юношество или зрелость каждого из них. А ещё — обещает показать чудо прямо во время спектакля!
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи