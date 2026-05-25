ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Чудо, или как корова спасла театр

Театр Практика
Большой Козихинский переулок 30

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Каждый из нас хотя бы однажды встречался с чудом: один испытал восторг от первого полёта, другого покорила музыка Моцарта, третий замирает перед «Моной Лизой» да Винчи, а четвёртый пережил счастливый исход автокатастрофы. Наконец, чудесным могло стать знакомство с человеком, который перевернул жизнь и изменил мировоззрение. Или даже — встреча с коровой. Режиссёр Юрий Макеев убеждён: чудеса всегда происходят неслучайно. Пусть их сложно объяснить словами, но они меняют нас и заставляют задуматься о смыслах жизни. Команда Театра Вкуса предлагает зрителям вспомнить невероятные события, которые повлияли на детство, юношество или зрелость каждого из них. А ещё — обещает показать чудо прямо во время спектакля!

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста