Мечтаешь о вечеринке, на которой собираются ребята, которых объединяет светлая танцевальная музыка и дарит им радость — радость танца, радость новых встреч, дружбы, общения и любви? Зимние морозы особенно прекрасны ощущением, когда после них ты согреваешься: на щеке появляется пылающий румянец, а пальцы ног приходят в себя… Есть теория, что один из самых быстрых и эффективных способов согреть своё сердце и тело — это танцевать под диско-мотивы. Приходи проверять эту теорию на практике в понедельник. Вход свободный.