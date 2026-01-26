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  1. Москва
  2. События

Чтобы танцевать

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Мечтаешь о вечеринке, на которой собираются ребята, которых объединяет светлая танцевальная музыка и дарит им радость — радость танца, радость новых встреч, дружбы, общения и любви? Зимние морозы особенно прекрасны ощущением, когда после них ты согреваешься: на щеке появляется пылающий румянец, а пальцы ног приходят в себя… Есть теория, что один из самых быстрых и эффективных способов согреть своё сердце и тело — это танцевать под диско-мотивы. Приходи проверять эту теорию на практике в понедельник. Вход свободный.

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