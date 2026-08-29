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Что я делал этим летом?

Не плачь, пей кофе, Красноказарменная улица, 15к2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

О нет, лето прошло... Ну, почти. Остаётся ещё время, чтобы пополнить свою копилку воспоминаний о лете и сделать то, что ты откладывал. На этой встрече обсудишь, что ты делал(а) этим летом: что тебя обрадовало? Что необычного попробовал(а)? Кому посвятил(а) это время? Что было хорошо, а что лучше не повторять? В планах на этот день: — все познакомятся в формате быстрых знакомств и обсудят, кто что интересного делал летом (по 7 минут на диалог с каждым); — ты сделаешь коллаж из своих фото; — после встречи тебя добавят в общий чат, чтобы ты мог(ла) общаться с другими участниками и после встречи. В конце встречи сделаешь коллаж с фотографиями твоего лета и украсишь его всякими милыми штучками. Можно будет подписать, о чём это фото, с чем оно связано. Коллаж, конечно, ты заберёшь с собой :) Ничего заранее готовить не нужно, достаточно отправить фото организатору.

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