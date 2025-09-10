Психологическая драма с Тильдой Суинтон и Эзрой Миллером в главных ролях. Душераздирающее исследование материнской вины, кризиса семьи, пределов прощения и природы зла. О фильме: «Отложив в сторону все личные и профессиональные амбиции, Ева посвящает жизнь рождению и воспитанию сына. Однако их отношения с самого начала оказываются крайне сложными. В пятнадцать лет Кевин совершает непоправимое, и Ева мучается сознанием ответственности и собственной вины. Достаточно ли она любила своего сына? Какова доля её вины в происшедшем?» Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.