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Что-то не так с Кевином

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Психологическая драма с Тильдой Суинтон и Эзрой Миллером в главных ролях. Душераздирающее исследование материнской вины, кризиса семьи, пределов прощения и природы зла. О фильме: «Отложив в сторону все личные и профессиональные амбиции, Ева посвящает жизнь рождению и воспитанию сына. Однако их отношения с самого начала оказываются крайне сложными. В пятнадцать лет Кевин совершает непоправимое, и Ева мучается сознанием ответственности и собственной вины. Достаточно ли она любила своего сына? Какова доля её вины в происшедшем?» Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

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